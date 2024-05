Lo dice chi dà

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Avverbio

Curiosità su: Ecco – azienda di scarpe danese ECCO – acronimo di European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations, organizzazione non governativa Ecco – album di Niccolò Fabi del 2012 Ecco the Dolphin – videogioco del 1993

ecco

accompagna una cosa che viene portata all'attenzione dell'interlocutore ecco il libro che mi hanno prestato accompagna una persona che viene portata all'attenzione dell'interlocutore ecco la mamma del mio amico sottolinea la frase che introduce una narrazione Ecco come si fa l'invito. La persona che ha guadagnato la seconda mano [...] invita [...] e mette la somma nel tondino. (Carlo Goldoni: Una delle ultime sere di Carnovale, L'autore a chi legge) sottolinea la frase che conclude una narrazione Avrei voluto salvare almeno il sentimento che mi avea fatto cadere... [...] Ecco cosa penso dell'amore. (Giovanni Verga: Tigre Reale, VI) sottolinea un evento improvviso, in questo senso può essere rafforzato da "quando" o dal pronome clitico "ti" Ed ecco si fece un gran terremoto. (Bibbia , Vangelo secondo Matteo , 28:2)

Intanto cominciava a baluginare il giorno e si rincorrevano sempre; quand' ecco che Pinocchio si trovò sbarrato il passo da un fosso largo e profondissimo. (Carlo Collodi: Le avventure di Pinocchio , Capitolo 14)

A un tratto, eccoti una grande scampanellata. (Luigi Bertelli: Il giornalino di Gian Burrasca, 12 ottobre)

Interiezione

ecco

sottolinea l'arrivo di una persona in un ambiente ecco mia cugina!

eccomi! sottolinea un'intuizione o una scoperta ecco perché non sei più andata al cinema! sottolinea la soddisfazione per qualcosa ecco che quell'antipatico se n'è andato! (ironico) sottolinea il disprezzo per qualcosa ecco che guaio hai combinato! in senso rafforzativo ecco, si parte!

Sostantivo

ecco m o f sing (pl.: ecchi)

(obsoleto) variante, vedi eco

Sillabazione

èc | co

Pronuncia

IPA: /'k.ko/

Etimologia / Derivazione

(avverbio e interiezione) dal latino eccum (sostantivo) vedi eco

Parole derivate

riecco

Termini correlati

eccoci, eccogli, eccola, eccole, eccoli, eccolo, eccomi, eccone, eccoti, eccovi

