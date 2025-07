Accompagna l atto del porgere qualcosa nei cruciverba: la soluzione è Ecco

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Accompagna l atto del porgere qualcosa' è 'Ecco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ECCO

Curiosità e Significato di Ecco

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Ecco, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ecco? ECCO è un termine che si usa per accompagnare l'atto di porgere qualcosa, come se si dicesse eccoti o ecco qui. È un modo gentile e diretto per mostrare o consegnare qualcosa, attirando l'attenzione sull'oggetto che si presenta. In sostanza, è un invito a ricevere o a prendere ciò che viene offerto, rendendo il gesto più cortese e evidente.

Come si scrive la soluzione Ecco

Se "Accompagna l atto del porgere qualcosa" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

E Empoli

C Como

C Como

O Otranto

