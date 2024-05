Si corre in ogni tentativo azzardato

Sostantivo

Curiosità su: Il rischio è la possibilità che succeda qualcosa di negativo, come un danno o un evento indesiderabile. Implica l'incertezza sugli effetti/implicazioni di un'attività rispetto a qualcosa che gli esseri umani apprezzano (come la salute, il benessere, la ricchezza, la proprietà o l'ambiente), spesso concentrandosi su conseguenze negative e indesiderabili. Sono state proposte molte definizioni differenti. La definizione standard internazionale di rischio per la comprensione comune in diverse applicazioni è "effetto dell'incertezza sugli obiettivi". La nozione implica che una scelta influenzi il risultato. Le stesse perdite potenziali possono anche essere chiamate "rischi". Sebbene ogni comportamento umano sia rischioso alcuni hanno una percentuale di rischio maggiore. Per "rischio" possiamo indicare anche la distribuzione dei possibili scostamenti dai risultati attesi per effetto di eventi di incerta manifestazione, interni o esterni ad un sistema.

rischio  ( approfondimento) m sing (pl.: rischi)

(economia) (statistica) possibilità prevedibile di subire in un futuro prossimo un danno, specialmente relativo ai propri beni, all'integrità fisica o alla vita, come conseguenza del proprio comportamento o di difficoltà oggettive fumo e alcol anticipano e amplificano i sintomi tipici della menopausa, oltre ad aumentare il rischio di malattie cardio-vascolari, neoplasie e osteoporosi (filosofia) (psicologia) situazione di incertezza che può tradursi in un risultato positivo o negativo, indipendentemente dalla nostra volontà o capacità (medicina) eventualità di subire un danno fisico (tecnologia) eventualità di un oggetto di subire un danno

Voce verbale

rischio

prima persona singolare del presente semplice indicativo di rischiare

Sillabazione

rìs | chio

Pronuncia

IPA: /'riskjo/

Etimologia / Derivazione

derivazione di rischiare

Citazione





Sinonimi

(sostantivo) pericolo, repentaglio, azzardo, sorte, avventura, incognita, cimento

pericolo, repentaglio, azzardo, sorte, avventura, incognita, cimento alea

(prima persona singolare del presente semplice indicativo di rischiare) metto a rischio, arrischio, ardisco, azzardo, oso; mi espongo

metto a rischio, arrischio, ardisco, azzardo, oso; mi espongo corro il rischio

Contrari

sicurezza, tranquillità, certezza, prudenza

salvaguardo, tutelo

sto al sicuro

Parole derivate

arrischiare, rischio-paese, rischioso

Varianti

(antico) risco

Da non confondere con