La Soluzione ♚ Vi si corre il Tourist Trophy

La definizione e la soluzione di 10 lettere: Vi si corre il Tourist Trophy. ISOLA DI MAN Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Vi si corre il tourist trophy: Significati, vedi tourist trophy (disambigua). il tourist trophy (solitamente abbreviato in tt o iomtt) è una corsa motociclistica che si corre, solitamente... L'Isola di Man (Insula Mona in latino), conosciuta anche come Mann (Isle of Man in inglese, Ellan Vannin o Mannin in mannese), è un territorio situato in Europa settentrionale, nel mar d'Irlanda, tra le due isole dell'Irlanda e della Gran Bretagna, sul quale il governo locale esercita la propria giurisdizione effettivamente, ma la cui responsabilità è affidata al Regno Unito, essendo difatti una dipendenza della Corona Britannica. Non fa dunque ...

