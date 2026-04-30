Corre con gambe non sue

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Corre con gambe non sue' è 'Fantino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FANTINO

Perché la soluzione è Fantino? Un fantino è colui che corre con gambe non sue, spesso in competizioni equestri o in corse di cavalli. La sua abilità risiede nel guidare e controllare l'animale con destrezza e precisione, senza usare le proprie forze fisiche per avanzare. Durante le gare, il fantino si affida alla collaborazione con il cavallo, sfruttando la propria esperienza per ottenere il massimo rendimento. La figura del fantino è fondamentale nel successo di molte competizioni ippiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Corre con gambe non sue". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Corre con gambe non sue nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Fantino

La definizione "Corre con gambe non sue" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Corre con gambe non sue" conferma che la soluzione 'Fantino' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Fantino

F Firenze A Ancona N Napoli T Torino I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Corre con gambe non sue" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Fantino' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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