Anello per il cane

Inglese

Sostantivo

Curiosità su: Collare – oggetto che si mette al collo di un animale Collare – collare usato per cavalli da traino Collare – in botanica, parte in cui la lamina fogliare e la guaina si uniscono Collare – in zoologia, cerchio attorno al collo di un animale di peli o piume di colore diverso dal resto del corpo Collare – in numismatica, nome usato per indicare il terzo conio, quello che lascia l'impronta sul contorno di una moneta Collare – insegna di un ordine cavalleresco Collare – gioiello che si porta al collo Collare cervicale – sostegno per il collo Collare – cerchio di ferro che si metteva al collo degli schiavi o dei prigionieri Collare o distanziale – elemento di forma cilindrica provvisto di foro, atto a distanziare altre parti meccaniche e facilitare eventuali accoppiamenti

collar

collare colletto (araldica) un collare di smalto uniforme è spesso presente al collo di cani, leoni, e altri animali; in questo caso l'animale è detto collared, gorged, accolé o colleté; il collare non è mai impiegato come figura a sé stante e in alcuni casi il collare è costituito da una corona ducale o altre corone araldiche; rara la presenza di un doppio collare

Termini correlati

coler, collar of SS, collar of Suns and Roses