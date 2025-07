Vi si attacca il guinzaglio nei cruciverba: la soluzione è Collare

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vi si attacca il guinzaglio' è 'Collare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COLLARE

Curiosità e Significato di Collare

La parola Collare è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Collare.

Perché la soluzione è Collare? Il collare è un accessorio che si mette al collo di cani o gatti, spesso per attaccarvi il guinzaglio o per motivi estetici. È fondamentale per controllare e guidare il nostro animale durante le passeggiate, garantendo sicurezza e comodità. Semplice ma essenziale, il collare rappresenta un legame tra il proprietario e il suo amico a quattro zampe.

Come si scrive la soluzione Collare

Hai davanti la definizione "Vi si attacca il guinzaglio" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

L Livorno

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

