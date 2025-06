Lo porta il cane nei cruciverba: la soluzione è Collare

COLLARE

Curiosità e Significato di Collare

Approfondisci la parola di 7 lettere Collare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Collare? Lo porta il cane indica qualcosa che il nostro amico a quattro zampe indossa o tiene al collo. La parola giusta è collare, un accessorio fondamentale per la sicurezza e il comfort del cane durante le passeggiate. È disponibile in vari materiali e stili, e permette di controllare e identificare il nostro animale con facilità. Un elemento indispensabile per ogni proprietario premuroso.

Come si scrive la soluzione Collare

Non riesci a risolvere la definizione "Lo porta il cane"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

O Otranto

L Livorno

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

