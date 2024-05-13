Ha un secolo d età

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Ha un secolo d età' è 'Centenario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C E N T E N A R I O

Perchè la soluzione è Centenario? Un centenario è una persona o un evento che ha raggiunto i cento anni di vita. È un traguardo speciale che celebra un secolo di esperienze e ricordi. Spesso si festeggia con gioia e riconoscimenti, simbolo di lunga esistenza e di storie che attraversano il tempo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Ha un secolo d età

Ha un secolo d età Risposta: CENTENARIO

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Vocali: 5

5 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C T R O

Inizia con: C

C Finisce con: O

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Ha un secolo d età nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Centenario

Quando la definizione "Ha un secolo d età" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Centenario'.

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