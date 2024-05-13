Ha un secolo d età
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Perchè la soluzione è Centenario? Un centenario è una persona o un evento che ha raggiunto i cento anni di vita. È un traguardo speciale che celebra un secolo di esperienze e ricordi. Spesso si festeggia con gioia e riconoscimenti, simbolo di lunga esistenza e di storie che attraversano il tempo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Ha un secolo d età
- Risposta: CENTENARIO
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Vocali: 5
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CTRO
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Ha un secolo d età nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Centenario
Quando la definizione "Ha un secolo d età" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Centenario'.
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