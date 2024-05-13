Ha un secolo d età

Sara Verdi | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Ha un secolo d età' è 'Centenario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CENTENARIO

Perchè la soluzione è Centenario? Un centenario è una persona o un evento che ha raggiunto i cento anni di vita. È un traguardo speciale che celebra un secolo di esperienze e ricordi. Spesso si festeggia con gioia e riconoscimenti, simbolo di lunga esistenza e di storie che attraversano il tempo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Ha un secolo d età
  • Risposta: CENTENARIO
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CTRO
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O
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Ha un secolo d età nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Centenario

Quando la definizione "Ha un secolo d età" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Centenario'.

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