Scoloriti in volto

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: Il globo pallido (in latino globus pallidus) è una struttura subcorticale del cervello. Consiste di due segmenti adiacenti, uno esterno, noto nei roditori semplicemente come globo pallido, e uno interno, noto nei roditori come nucleo entopeduncolare. Fa parte del telencefalo, ma mantiene stretti legami funzionali con il subtalamo nel diencefalo - entrambi sono parte del sistema extrapiramidale. Il globo pallido è un componente importante dei gangli della base, con i principali input provenienti dallo striato e principali output diretti al talamo e alla substantia nigra. Quest'ultima è costituita da elementi neuronali simili, ha afferenze simili dallo striato, proiezioni simili al talamo e ha una sinaptologia simile. Nessuna delle due strutture riceve afferenze corticali dirette, ed entrambi ricevono sostanziali input aggiuntivi dal talamo intralaminare.

pallidi m pl

plurale di pallido

Sillabazione

pàl | li | di

Etimologia / Derivazione

vedi pallido

Sinonimi

impalliditi, bianchi, slavati, smorti, sbiancati, lividi, sbiaditi, malandati, esangui , sparuti, cerei, terrei, spenti, scialbi, scoloriti

(senso figurato) deboli, fiochi, incerti, tenui, lontani, languidi, affievoliti, vaghi, evanescenti

Contrari