In francese viene anche detto separé - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In francese viene anche detto separé. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PARAVENTO

Significato/Curiosita : In francese viene anche detto separe

47°n 2°e / 47°n 2°e47; 2 la francia (in francese: france, /f~s/), ufficialmente repubblica francese (in francese: république française), è uno stato... Un paravento. un esempio di tale occorrenza tematica del paravento è nel romanzo classico il sogno della camera rossa di cao xueqin. il paravento era... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : In francese viene anche detto separé : francese; viene; anche; detto; separé; Étienne Bonnot de filosofo francese del 700; Il mare francese ; Pierre grande drammaturgo francese del 600; Dilettante francese ; La scrittrice francese del noto romanzo Gigi; Interviene con gli arnesi; Il rito matrimoniale che non avviene in comune; In quella d esame si viene messi alla prova; Che avviene nello stesso momento; Ne proviene il ponentino; Così è anche detta l auto monovolume ing; La popolarità ma anche l insieme di chi ce l ha; È detta anche i greca; Si fa anche con le capsule; Il sottile insetto detto anche scorpione d acqua; Così è detto un lembo di tessuto fluttuante; Il sottile insetto detto anche scorpione d acqua; detto di terreno coltivabile; Il tecnico addetto a registrare il sonoro; Un detto proverbiale; separé con più pannelli collegati da cerniere;

Cerca altre Definizioni