Quelle d urto prevedono la somministrazione di massicce dosi

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: La terapia (dal greco antico eapea, therapèia), in medicina, è lo studio e l'attuazione concreta di quanto necessario per portare alla guarigione delle malattie attraverso mezzi e metodi idonei; è anche la relativa branca della medicina che tratta della cura delle malattie; è anche l'insieme dei metodi usati per la guarigione di malattie o ferite, per prevenirne l'insorgenza, o per alleviarne i sintomi. In psicologia si parla più prettamente di psicoterapia, ovvero l'uso di strumenti non invasivi, non chirurgici, non elettromedicali e non farmacologici tesi al recupero e/o alla correzione di un disturbo mentale o una condizione di alterazione psicologica o psico-sociale.

terapie f pl

plurale di terapia

Sillabazione

te | ra | pìe

Etimologia / Derivazione

vedi terapia