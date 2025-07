Sono subordinate alle diagnosi nei cruciverba: la soluzione è Terapie

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sono subordinate alle diagnosi' è 'Terapie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TERAPIE

Curiosità e Significato di Terapie

Hai risolto il cruciverba con Terapie? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Terapie.

Perché la soluzione è Terapie? Le terapie sono trattamenti e interventi mirati a migliorare la salute o il benessere di una persona. Sono strumenti scelti dai medici per affrontare malattie, disturbi o problematiche fisiche e mentali. Svolgono un ruolo fondamentale nel percorso di guarigione, aiutando a superare difficoltà e a ritrovare equilibrio. In breve, le terapie sono il supporto concreto per tornare in forma.

Come si scrive la soluzione Terapie

Stai cercando la risposta alla definizione "Sono subordinate alle diagnosi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

E Empoli

R Roma

A Ancona

P Padova

I Imola

E Empoli

