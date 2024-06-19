I venerdì di Quaresima la prevedono dalle carni

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'I venerdì di Quaresima la prevedono dalle carni' è 'Astinenza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASTINENZA

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Perché la soluzione è Astinenza? Durante la Quaresima, molti scelgono di astenersi dal consumo di carni il venerdì, come segno di penitenza e riflessione. Questa abitudine invita a una maggiore attenzione alle proprie scelte e a un momento di spiritualità. L'astinenza diventa così un gesto concreto di rispetto e devozione, che accompagna i fedeli nel cammino di preparazione alla Pasqua. È un modo per ricordare e vivere i valori di rinuncia e solidarietà.

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I venerdì di Quaresima la prevedono dalle carni nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Astinenza

Questa pagina è dedicata alla definizione "I venerdì di Quaresima la prevedono dalle carni" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Astinenza'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: I venerdì di Quaresima la prevedono dalle carni

I venerdì di Quaresima la prevedono dalle carni Risposta: ASTINENZA

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: A________

A________ Inizia con: A

A Finisce con: A

Le 9 lettere della soluzione

A Ancona S Savona T Torino I Imola N Napoli E Empoli N Napoli Z Zara A Ancona

La soluzione 'Astinenza' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I venerdì di Quaresima la prevedono dalle carni". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.