I venerdì di Quaresima la prevedono dalle carni
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SOLUZIONE: ASTINENZA
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Perché la soluzione è Astinenza? Durante la Quaresima, molti scelgono di astenersi dal consumo di carni il venerdì, come segno di penitenza e riflessione. Questa abitudine invita a una maggiore attenzione alle proprie scelte e a un momento di spiritualità. L'astinenza diventa così un gesto concreto di rispetto e devozione, che accompagna i fedeli nel cammino di preparazione alla Pasqua. È un modo per ricordare e vivere i valori di rinuncia e solidarietà.
I venerdì di Quaresima la prevedono dalle carni nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Astinenza
Questa pagina è dedicata alla definizione "I venerdì di Quaresima la prevedono dalle carni" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Astinenza'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: I venerdì di Quaresima la prevedono dalle carni
- Risposta: ASTINENZA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: A________
- Inizia con: A
- Finisce con: A
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Astinenza' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I venerdì di Quaresima la prevedono dalle carni". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
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Con quaresima: Dànno il nome al primo giorno di Quaresima
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