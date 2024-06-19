I venerdì di Quaresima la prevedono dalle carni

Sara Verdi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'I venerdì di Quaresima la prevedono dalle carni' è 'Astinenza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASTINENZA

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Perché la soluzione è Astinenza? Durante la Quaresima, molti scelgono di astenersi dal consumo di carni il venerdì, come segno di penitenza e riflessione. Questa abitudine invita a una maggiore attenzione alle proprie scelte e a un momento di spiritualità. L'astinenza diventa così un gesto concreto di rispetto e devozione, che accompagna i fedeli nel cammino di preparazione alla Pasqua. È un modo per ricordare e vivere i valori di rinuncia e solidarietà.

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I venerdì di Quaresima la prevedono dalle carni nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Astinenza

Questa pagina è dedicata alla definizione "I venerdì di Quaresima la prevedono dalle carni" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Astinenza'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: I venerdì di Quaresima la prevedono dalle carni
  • Risposta: ASTINENZA
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: A________
  • Inizia con: A
  • Finisce con: A

Le 9 lettere della soluzione

A Ancona
S Savona
T Torino
I Imola
N Napoli
E Empoli
N Napoli
Z Zara
A Ancona

La soluzione 'Astinenza' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I venerdì di Quaresima la prevedono dalle carni". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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