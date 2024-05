C è quella dorsale

Sostantivo

Curiosità su: Una spina elettrica è un connettore elettrico progettato per essere inserito in un dispositivo detto presa elettrica. Per motivi di sicurezza, il lato costantemente sotto tensione è sempre la presa (o "femmina") mentre è la spina (o "maschio") a poter essere innestata nella presa all'occorrenza. In questo modo il lato perennemente in tensione non rimane esposto al possibile contatto.

spina ( approfondimento) f sing (pl.: spine)

(botanica) protuberanza rigida, appuntita e spesso lacerante, che fuoriesce dalla superficie di alcune piante la spina del cactus mi ha punto (per estensione) dolore fisico acuto (senso figurato) tormento, angoscia (biologia) aculeo del tegumento questa è una spina di istrice (ittiologia) aculeo della lisca del pesce quando mangi il branzino devi prima pulirlo bene dalle spine (per estensione) lisca di pesce (anatomia) sporgenza di alcune ossa la settima vertebra umana ha una spina piuttosto lunga (per estensione) la spina dorsale (storia) il muro centrale che nel circo romano delimitava le corsie (fisica) (elettrotecnica) (tecnologia) (ingegneria) elemento lungo di vari oggetti da collocare in apposite cavità la spina della corrente era nuovamente staccata (meccanica) elemento di forma conica o a tronco di cilindro che unisce due elementi passando per un foro (geologia) guglia formata da lava semisolida, uscita da un camino vulcanico in un'eruzione peleanica

Sillabazione

spì | na

Pronuncia

IPA: /'spina/

Etimologia / Derivazione

dal latino spina

Citazione

Sinonimi

(di animale) aculeo, pungiglione

aculeo, pungiglione (di pesce) lisca

lisca (di vegetale) aculeo, spino

aculeo, spino ( senso figurato ) (nel fisico) dolore acuto, fitta, puntura

dolore acuto, fitta, puntura ( senso figurato ) (nel morale) affanno, angoscia, amarezza angustia, assillo, chiodo,cruccio, disperazione, dolore, pena, preoccupazione, sofferenza, tormento,

affanno, angoscia, amarezza angustia, assillo, chiodo,cruccio, disperazione, dolore, pena, preoccupazione, sofferenza, tormento, spinotto

(di botte) foro, cannella

foro, cannella (spina dorsale) colonna vertebrale

Contrari

(senso figurato) conforto, consolazione, gioia, piacere, sollievo, tranquillità

Parole derivate

spinoso, spinello, spinato, spinaio, spinapesce, spinare, spinarello, spinarolo

Proverbi e modi di dire