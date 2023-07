Un sistema di rilievi che costeggia la dorsale italiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un sistema di rilievi che costeggia la dorsale italiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

L'Antiappennino è un sistema di rilievi montuosi che corre parallelamente alla dorsale italiana degli Appennini. Questo sistema, che si estende per centinaia di chilometri, costeggia la parte orientale dell'Italia, creando un'imponente barriera naturale tra la pianura costiera adriatica e l'entroterra montuoso. L'Antiappennino è caratterizzato da valli profonde, creste aspre e picchi spettacolari che offrono panorami mozzafiato sulla campagna circostante. Questo sistema montuoso è ricco di biodiversità e presenta una varietà di habitat naturali, tra cui boschi, prati alpini e fiumi. L'Antiappennino offre molte opportunità per gli amanti della natura, gli escursionisti e gli appassionati di attività all'aperto, che possono esplorare i sentieri panoramici, visitare pittoreschi borghi montani e immergersi nella bellezza incontaminata di questa regione.

