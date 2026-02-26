Una pungente afflizione

SOLUZIONE: SPINA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una pungente afflizione" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una pungente afflizione". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Spina? Una spina rappresenta un piccolo elemento appuntito che può causare dolore se si infila nella pelle. La sua forma sottile e acuminata, spesso di legno o metallo, si inserisce facilmente nel tessuto umano provocando una sensazione di fastidio o dolore acuto. Questi oggetti sono spesso presenti in ambienti naturali o domestici, e la loro presenza può rappresentare un disagio momentaneo. La loro presenza richiede attenzione e cura per evitare complicazioni.

La soluzione associata alla definizione "Una pungente afflizione" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una pungente afflizione" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Spina:

S Savona P Padova I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una pungente afflizione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

