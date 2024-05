Si può averne uno di riguardo

Interiezione

Curiosità su: L'occhio, o bulbo oculare, è l'organo di senso esterno dell'apparato visivo, che ha il compito di ricavare informazioni sull'ambiente circostante attraverso la luce. L'occhio umano (e degli organismi superiori) raccoglie la luce che gli proviene dall'ambiente, ne regola l'intensità attraverso un diaframma (l'iride), la focalizza attraverso un sistema regolabile di lenti per formarne un'immagine sulla retina e trasforma questa immagine in una serie di segnali elettrici che attraverso il nervo ottico vengono inviati al cervello per l'elaborazione e l'interpretazione. L'occhio di Homo sapiens è un rilevatore molto sensibile, in condizioni di tenebra assoluta può riuscire a rilevare una quantità di energia luminosa nello spettro visibile umano equivalente a soli 5 fotoni. La condizione ottica ideale di un occhio che non presenta anomalie di rifrazione (ametropie) è detta emmetropia.

occhio

attenzione occhio al tram

Sostantivo

occhio ( approfondimento) m sing (pl.: occhi)

(biologia) (anatomia) (fisiologia) (medicina) organo sensoriale della vista composto da un bulbo oculare che fissa sulla retina gli stimoli luminosi e li trasmette ai centri nervosi mediante il nervo ottico (meteorologia) zona interna della perturbazione, dove le correnti d'aria sono localmente miti e si ha una temporanea tregua occhio del ciclone (teatro) tipico riflettore da teatro che produce un fascio di luce circolare su un soggetto occhio di bue (gastronomia) uovo al tegame uovo all'occhio di bue (medicina) (per estensione) protesi oculare, non necessariamente fatta di vetro occhio di vetro (senso figurato) accortezza nel prendere decisioni foro rotondo

Sillabazione

òc | chio

Pronuncia

IPA: /'kkjo/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dal latino oculus

Citazione

Sinonimi

bulbo oculare, globo oculare

( per estensione ) sguardo, vista

sguardo, vista ( senso figurato ) gusto, sensibilità, senso estetico

gusto, sensibilità, senso estetico ( senso figurato ) (nei giudizi) naso

naso ( senso figurato ) attenzione, concentrazione

attenzione, concentrazione ( per estensione ) foro, apertura circolare, anello

foro, apertura circolare, anello (botanica) gemma

gemma ( senso figurato ) aria, aspetto, atteggiamento, espressione,

aria, aspetto, atteggiamento, espressione, (senso figurato) acume, discernimento, fiuto, intuito, senso critico

Parole derivate

adocchiare, inoculare, malocchio, occhiaia, occhiaie, occhiale, occhialuto, occhiata, occhio bionico, occhio elettronico, occhio di bove, occhio di bue, occhio elettronico, occhio di civetta, occhio di falco, occhio di gatto, occhio di tigre, occhiare, oftalmico, occhieggiare, occhieggiarsi

Termini correlati

ciglia, cornea, cristallino, iride, lacrima, palpebra, pupilla, retina, sclera, sopracciglia

Alterati

( diminutivo ) occhietto

occhietto ( diminutivo ) occhiolino, usato prevalentemente nell'espressione fare l'occhiolino (vedi sotto); con occhiolino si intende anche lo spioncino di una porta, cioè il foro che permette di vedere chi si trova dall'altra parte

occhiolino, usato prevalentemente nell'espressione (vedi sotto); con occhiolino si intende anche lo spioncino di una porta, cioè il foro che permette di vedere chi si trova dall'altra parte ( accrescitivo ) occhione

occhione (peggiorativo) occhiaccio

Iperonimi

faccia

Da non confondere con

-occhio

