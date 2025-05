Penuria di viveri nei cruciverba: la soluzione è Carestia

Home / Soluzioni Cruciverba / Penuria di viveri

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Penuria di viveri' è 'Carestia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARESTIA

Curiosità e Significato di "Carestia"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Carestia più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Carestia.

La carestia è una grave situazione di scarsità di cibo, spesso causata da fattori come disastri naturali, conflitti o cattiva gestione agricola. Essa porta a malnutrizione e sofferenza della popolazione, con conseguenze devastanti per la salute e la stabilità sociale. Le carestie possono colpire intere regioni, richiedendo interventi umanitari urgenti per alleviare la mancanza di viveri.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Riduce alla fame un intera nazioneLo spettro della fameGrave scarsità di generi alimentariPenuria scarsitàViveri non necessari ma che fanno stare benePenuria insufficienza

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Carestia

Hai trovato la definizione "Penuria di viveri" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

R Roma

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A N O M L A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANOMALA" ANOMALA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.