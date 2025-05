Lo spettro della fame nei cruciverba: la soluzione è Carestia

CARESTIA

Curiosità e Significato di "Carestia"

La carestia è una situazione di grave insufficienza alimentare che colpisce una popolazione, causando sofferenza e malnutrizione. Può derivare da fattori naturali, come siccità o eventi climatici estremi, o da cause socio-economiche, come conflitti o cattiva gestione delle risorse, portando a una crisi umanitaria.

Come si scrive la soluzione: Carestia

C Como

A Ancona

R Roma

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A Z E R I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AZERI" AZERI

