penuria insufficienza

: Malgrado le più abbondanti risorse economiche e tecnologiche del mondo moderno, la carestia colpisce ancora molte parti del mondo, in particolare nei paesi in via di sviluppo. La carestia è tradizionalmente associata al naturale ciclo del cattivo raccolto in agricoltura e alle malattie infettive; tra le cause umane il cambiamento climatico, la guerra. Una carestia è un fenomeno nel quale una larga percentuale della popolazione di una regione o di un paese è così denutrita, che muore di inedia, o altre malattie correlate.

Italiano: Sostantivo: scarsità f inv . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: scar | si | tà. Etimologia / Derivazione: deriva da scarso . Sinonimi: insufficienza, scarsezza, mancanza, manchevolezza, inadeguatezza, limitatezza, ristrettezza, carenza, difetto, deficienza, povertà, miseria, carestia, penuria, pochezza, rarità. Contrari: abbondanza, sovrabbondanza, eccesso.