Non ne ha l uva sultanina nei cruciverba: la soluzione è Semi

Home / Soluzioni Cruciverba / Non ne ha l uva sultanina

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Non ne ha l uva sultanina' è 'Semi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEMI

Curiosità e Significato di Semi

La soluzione Semi di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Semi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Semi? Semini sono i piccoli pezzi che si trovano all’interno di frutti come uva, melone o anguria. Sono fondamentali per la riproduzione delle piante e, spesso, vengono anche utilizzati in cucina per arricchire dolci e insalate. Questi piccoli elementi rappresentano la parte più naturale e preziosa di molti frutti, simbolo di crescita e rinnovamento. Ecco perché, in modo scherzoso, si dice Non ne ha l’uva sultanina per indicare l’assenza di questi piccoli semi.

Come si scrive la soluzione Semi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Non ne ha l uva sultanina", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

E Empoli

M Milano

I Imola

