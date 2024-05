Gennaro è stato allenatore del Napoli

Sardo

Sostantivo

gattu f (pl.: gattus)

gatto

Pronuncia

IPA: /'gattu/

Etimologia / Derivazione

dal latino gattus ("gatto")

Sinonimi

(logudorese) mussittu

mussittu (campidanese) pisittu, muscittu

Varianti

(logudorese) battu

Siciliano

Sostantivo

gattu m

gatto

sardo Antoninu Rubattu, Dizionario universale della lingua di Sardegna , 2^ edizione, 2006