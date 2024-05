Corpo celeste che ruota attorno a un pianeta

Aggettivo

Curiosità su: Si dice satellite naturale (o talvolta più impropriamente luna, con l'iniziale in minuscolo) un qualunque corpo celeste che orbita attorno a un corpo diverso da una stella, come ad esempio un pianeta, un pianeta nano o un asteroide. Nel sistema solare si conoscono oltre centocinquanta satelliti naturali e al di fuori dello stesso, al 2019 se ne conosce forse uno. Tipicamente i giganti gassosi possiedono estesi sistemi di satelliti, mentre i pianeti terrestri ne hanno pochi: nel sistema solare Mercurio e Venere non ne sono dotati, la Terra ne possiede uno molto grande rapportato alle proprie dimensioni (Luna) mentre Marte ne possiede due piccoli (Fobos e Deimos). Fra i pianeti nani i satelliti sembrano essere una caratteristica predominante degli oggetti transnettuniani, come Plutone (cinque, di cui uno massiccio), Haumea (due satelliti) ed Eris (un satellite). Per estensione si indica col termine di satellite naturale qualunque oggetto di origine non artificiale che orbiti intorno a un oggetto di massa più grande, ad esempio una galassia nana che orbita attorno a una galassia di dimensioni maggiori si chiama galassia satellite.

satellite m f inv

che è strettamente dipendente da un'entità vicina quartiere satellite , città satellite , stato satellite (biologia) (di) cellula di oligodendroglia, situata perifericamente rispetto alle cellule neuronali

Sostantivo

satellite ( approfondimento) m sing (pl.: satelliti)

(fisica) (astronomia) corpo celeste che orbita intorno a un altro la Luna è il satellite della Terra, Marte ha due satelliti: Fobos e i Deimos (astronautica) (tecnologia) (ingegneria) (per estensione) veicolo artificiale orbitante attorno alla Terra o altro corpo celeste hanno lanciato un nuovo satellite in orbita (obsoleto) guardia del corpo, persona armata incaricata della protezione di un'autorità, che segue ovunque (obsoleto) (spregiativo) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

sa | tèl | li | te

Pronuncia

IPA: /sa'tllite/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dal latino satelles cioè "guardia del corpo del re", il quale lo proteggeva a costo della vita; la luna quindi è "la guardia del corpo della terra" perché le gira attorno quasi volesse proteggerla

Sinonimi

assoggettato, dipendente, subordinato, seguace, gregario, vassallo

(di nazione) sottomesso

sottomesso (di centro abitato) periferico

periferico ( astronomia ) corpo celeste

corpo celeste (satellite artificiale) veicolo orbitante

veicolo orbitante ( senso figurato ) servitore, tirapiedi, ruffiano, accolito

servitore, tirapiedi, ruffiano, accolito (raro ) sbirro, sgherro

Contrari

(di nazione) autonomo, indipendente, libero dominante

autonomo, indipendente, libero dominante (di centro abitato) centrale

centrale ( astronomia ) astro, pianeta, stella

astro, pianeta, stella (senso figurato) capo, leader, boss

Parole derivate

eurosatellite, satellitare, satellizzare, satellizzato, satellizzazione, satelloide, subsatellite

Termini correlati