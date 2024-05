Nome proprio

Curiosità su: Recife è una città del Brasile, capitale dello Stato del Pernambuco, parte della mesoregione Metropolitana do Recife e della microregione di Recife. Con una popolazione di 1,56 milioni di abitanti è la terza città del nord-est del Paese. Fa parte della Regione Metropolitana di Recife (Região Metropolitana do Recife, RMR, o Grande Recife), la più popolata nell'area Nordest del Brasile (circa a 3,84 milioni), la sesta in tutto il Paese. Nonostante il fatto che Olinda, situata anch'essa nella Regione Metropolitana di Recife, sia stata la prima capitale della capitaneria del Pernambuco, Recife è la capitale più antica del Brasile. Il nome deriva dalla parola portoghese arrecife, che vuol dire scogliera, con riferimento alla barriera corallina che difende parte del litorale. Situata sulla costa dell'oceano Atlantico, ha un'area di 218 chilometri quadrati. Recife è una grande destinazione turistica, commerciale e industriale. Essa è considerata la Venezia brasiliana per i molti fiumi e ponti, così come per i suoi monumenti storici.

