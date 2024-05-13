Ha le canne sonore

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ha le canne sonore' è 'Organo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORGANO

Perché la soluzione è Organo? Un organo è uno strumento musicale che si distingue per la presenza di canne sonore, attraverso le quali produce suoni. Queste canne, di diverse lunghezze e dimensioni, vibrano quando vengono fatte passare all’interno dell’aria, creando note musicali. La complessità dell’organo risiede proprio nella varietà e nel numero di queste canne, che permettono di ottenere un'ampia gamma di timbri e dinamiche. La presenza di canne sonore è quindi fondamentale per la funzione principale di questo strumento.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha le canne sonore". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Ha le canne sonore nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Organo

Questa pagina è dedicata alla definizione "Ha le canne sonore" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha le canne sonore" conferma che la soluzione 'Organo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Organo

O Otranto R Roma G Genova A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha le canne sonore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Organo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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