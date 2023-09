Ha canne armoniose - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha canne armoniose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ORGANO

Significato/Curiosita : Ha canne armoniose

L'insieme delle canne è posto in cassa espressiva all'interno della nicchia dietro la statua di sant'erasio, alla sinistra dell'abside maggiore. ha avuto bisogno... Contengono il titolo. organo – in anatomia, un insieme di tessuti in grado di svolgere una ben determinata funzione organo genitale – organi fisiologici preposti...