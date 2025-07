Un complesso d uffici statali nei cruciverba: la soluzione è Organo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un complesso d uffici statali' è 'Organo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORGANO

Curiosità e Significato di Organo

Non fermarti alla soluzione! Conosci Organo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Organo.

Perché la soluzione è Organo? Organo indica un corpo o un ente che svolge una funzione specifica all’interno di un'organizzazione, come un ufficio statale. È un termine che sottolinea l’aspetto ufficiale e rappresentativo di un’istituzione, come un ministero o un dipartimento. In breve, un organo è un elemento essenziale che contribuisce al funzionamento e alla gestione di un sistema complesso, come quello della pubblica amministrazione.

Come si scrive la soluzione Organo

Hai davanti la definizione "Un complesso d uffici statali" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

R Roma

G Genova

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S R A C C S A I A Mostra soluzione



