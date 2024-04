La Soluzione ♚ Ha canne sonore

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Ha canne sonore. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ORGANO

Curiosità su Ha canne sonore: Sua volta, spingeva l'aria verso le canne, facendole suonare. sul somiere vi era una serie di tubi sonori, le canne, che fornivano tutte un suono differente... Organo – in anatomia, un insieme di tessuti in grado di svolgere una determinata funzione Organo – strumento musicale a tastiera Organo – in diritto, persona fisica o insieme di persone fisiche che agiscono per una persona giuridica, compiendo atti giuridici Organo – arma da fuoco pluricanna montata su affusto

