La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Fa arrancare il ciclista' è 'Salita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SALITA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Salita: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Salita? Salita indica un percorso in pendenza, spesso usato nel ciclismo per descrivere una fase impegnativa che richiede sforzo. È il momento in cui il ciclista deve spingere forte per superare un tratto più ripido e faticoso. In senso figurato, rappresenta anche una sfida o un progresso difficile da affrontare. Insomma, una vera prova di forza e determinazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Una strada in forte pendioAl ritorno sarà discesaUn qualsiasi percorso ascendenteLa tiene il ciclista che non si fa distaccareFa sudare il ciclistaLa fa il ciclista in vista del traguardo

La definizione "Fa arrancare il ciclista" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

A Ancona

L Livorno

I Imola

T Torino

A Ancona

