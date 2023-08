La tiene il ciclista che non si fa distaccare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La tiene il ciclista che non si fa distaccare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RUOTA

Significato/Curiosita : La tiene il ciclista che non si fa distaccare

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ruota (disambigua). una ruota è un oggetto circolare in grado di ruotare attorno a un asse... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La tiene il ciclista che non si fa distaccare : tiene; ciclista; distaccare; La specialità circense di chi tiene in aria palle e cerchi; Sostiene l architrave; Si mantiene manovrando il timone; Colui che detiene proprietario; Si ottiene dalla distillazione del petrolio; Il nome del ciclista Coppi; Marco compianto ciclista italiano; Fabio noto ex-ciclista sardo; Un ciclista specializzato nelle volate; Un soprabito da motociclista ;

