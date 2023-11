La definizione e la soluzione di: Fa sudare il ciclista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SALITA

Significato/Curiosita : Fa sudare il ciclista

Vedi anche "fare l'occhiolino". sudare sette camicie fare una grande fatica. già nel cinquecento l'espressione "sudare [x] camicie" veniva adoperata in... Vedi anche "fare l'occhiolino".sette camicie fare una grande fatica. già nel cinquecento l'espressione "[x] camicie" veniva adoperata in... La definizione popolare di salita in discesa indica un'illusione ottica che avviene su alcune strade in pendenza, cioè lungo un tratto inclinato, per la quale l'influenza dell'attrazione gravitazionale sembrerebbe paradossalmente invertirsi. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

