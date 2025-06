Una strada in forte pendio nei cruciverba: la soluzione è Salita

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una strada in forte pendio' è 'Salita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SALITA

Curiosità e Significato di "Salita"

Hai risolto il cruciverba con Salita? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Salita.

Perché la soluzione è Salita? La parola salita si riferisce a un percorso che sale, spesso caratterizzato da una pendenza significativa. Può essere utilizzata in vari contesti, come strade montane o sentieri, e richiama l'idea di un viaggio che richiede sforzo e determinazione per raggiungere una meta più elevada. In senso metaforico, salita può anche rappresentare le sfide nella vita che, se affrontate con perseveranza, possono portare a risultati gratificanti.

Come si scrive la soluzione Salita

Hai trovato la definizione "Una strada in forte pendio" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

A Ancona

L Livorno

I Imola

T Torino

A Ancona

