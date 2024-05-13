Alcune sparano piumini

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Alcune sparano piumini' è 'Carabine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARABINE

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Perché la soluzione è Carabine? Le carabine sono armi da fuoco di piccole dimensioni, spesso utilizzate per il tiro sportivo o la caccia. La loro funzione principale consiste nel sparare proiettili con precisione e potenza. Tra le caratteristiche distintive delle carabine ci sono la loro maneggevolezza e la capacità di essere impiegate in vari contesti, sia ricreativi che professionali. La loro affidabilità e il design compatto le rendono strumenti molto apprezzati da chi pratica attività di tiro o caccia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Alcune sparano piumini". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Alcune sparano piumini nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Carabine

Questa pagina è dedicata alla definizione "Alcune sparano piumini" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Alcune sparano piumini" conferma che la soluzione 'Carabine' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Carabine

C Como A Ancona R Roma A Ancona B Bologna I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Alcune sparano piumini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Carabine' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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