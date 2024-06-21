Fucili di precisione

SOLUZIONE: CARABINE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fucili di precisione" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fucili di precisione". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Carabine? Le carabine sono armi da fuoco progettate per colpi accurati a lunga distanza, spesso utilizzate da tiratori scelti o forze speciali. Sono caratterizzate da canne lunghe e sistemi di mira sofisticati, che permettono di raggiungere elevata precisione. La loro costruzione accurata e i materiali di qualità contribuiscono a minimizzare il rinculo. Questi strumenti sono fondamentali in situazioni in cui la precisione è essenziale, come operazioni di sorveglianza o di intervento tattico.

Se la definizione "Fucili di precisione" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fucili di precisione" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Carabine:

C Como A Ancona R Roma A Ancona B Bologna I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fucili di precisione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

