PROFONDI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Profondi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Profondi? Profondi indica qualcosa che si trova molto in basso o sotto la superficie. Può riferirsi a luoghi, emozioni o concetti che sono nascosti o radicati in profondità. È un termine che suggerisce una grande intensità o complessità, spesso legata a dimensioni nascoste o poco visibili. Quindi, quando si parla di qualcosa di profondo, si fa riferimento alla sua natura estesa e spesso misteriosa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Situati molto in làUn adulto rimasto molto bassoSituate molto in bassoMolto in FranciaMolto gustosi

P Padova

R Roma

O Otranto

F Firenze

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

I Imola

