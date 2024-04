La Soluzione ♚ Può compromettere il raccolto

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Può compromettere il raccolto. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SICCITÀ

Curiosità su Puo compromettere il raccolto: Brina può essere dannosa per la vegetazione e per l'agricoltura, specialmente in primavera e in inverno poiché può compromettere interi raccolti e congelare... La siccità (dal latino siccitas, derivazione di siccus - secco, arido) è un evento di carenza prolungata dell'approvvigionamento idrico, che sia atmosferico (precipitazioni sotto la media), di acque superficiali o sotterranee. Una siccità può durare mesi o anni. Può provocare un grave impatto sull'ecosistema e sull'agricoltura e causare danni all'economia locale. Ai tropici le stagioni secche annuali aumentano significativamente le possibilità che si sviluppi la siccità e i successivi incendi. Le ondate di caldo possono peggiorare notevolmente le condizioni di siccità accelerando la rarefazione del vapore acqueo. La siccità è una ...

Altre Definizioni con siccità; compromettere; raccolto;