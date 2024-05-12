Lo Stato con Hammamet
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo Stato con Hammamet' è 'Tunisia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Tunisia? Hammamet è una città tunisina famosa per le sue spiagge e il clima mite. È un luogo che incanta i visitatori con le sue strade piene di vita e storia. La Tunisia, con Hammamet, offre un mix di cultura, relax e tradizione mediterranea. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lo Stato con Hammamet
- Risposta: TUNISIA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 4
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: TISA
- Inizia con: T
- Finisce con: A
Lo Stato con Hammamet nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Tunisia
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