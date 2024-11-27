Lo Stato africano con Hammamet

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo Stato africano con Hammamet' è 'Tunisia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TUNISIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo Stato africano con Hammamet" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo Stato africano con Hammamet". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Tunisia? La Tunisia è un paese del Nord Africa noto per la sua storia e le sue spiagge. La capitale, Tunisi, si trova vicino a Hammamet, una rinomata località turistica. La nazione ha un patrimonio culturale ricco e un ruolo importante nella regione. La sua storia si intreccia con antiche civiltà e influenze moderne. La Tunisia rappresenta un ponte tra tradizione e innovazione, attirando visitatori da tutto il mondo.

In presenza della definizione "Lo Stato africano con Hammamet", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo Stato africano con Hammamet" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Tunisia:

T Torino U Udine N Napoli I Imola S Savona I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo Stato africano con Hammamet" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

