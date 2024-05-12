Spalliera nei cruciverba: la soluzione è Schienale

Sara Verdi | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Spalliera' è 'Schienale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCHIENALE

Curiosità e Significato di Schienale

La soluzione Schienale di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Schienale per scoprire curiosità e dettagli utili.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si appoggia alla spallieraUno scomodo sedile senza spallieraSedile senza spallieraAbbassare la spalliera del sedile dell autoSeggiolone con alta spalliera

Soluzione Spalliera - Schienale

Come si scrive la soluzione Schienale

La definizione "Spalliera" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 9 lettere della soluzione Schienale:
S Savona
C Como
H Hotel
I Imola
E Empoli
N Napoli
A Ancona
L Livorno
E Empoli

U L V O I

