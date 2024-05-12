È simile al liuto

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È simile al liuto' è 'Mandola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MANDOLA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È simile al liuto" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È simile al liuto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Mandola? La mandola è uno strumento musicale a corde, caratterizzato da una cassa di risonanza più piccola rispetto al liuto. La sua forma e il modo di suonarla richiamano molto questo strumento antico, anche se presenta alcune differenze nelle dimensioni e nella tecnica di esecuzione. La mandola è utilizzata in vari generi musicali, dalla musica tradizionale a quella moderna, apportando un suono caldo e melodioso. La sua presenza arricchisce le composizioni, creando un'atmosfera unica e coinvolgente.

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È simile al liuto nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Mandola

La definizione "È simile al liuto" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È simile al liuto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Mandola:

M Milano A Ancona N Napoli D Domodossola O Otranto L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È simile al liuto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un antenata della chitarraSi suonava nel 700Strumento musicale della famiglia dei liutiStrumento simile al liutoUno strumento simile al liutoÈ simile al mastinoÈ simile al golden retrieverCarnivoro simile al castoro