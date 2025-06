Strumento musicale della famiglia dei liuti nei cruciverba: la soluzione è Mandola

Home / Soluzioni Cruciverba / Strumento musicale della famiglia dei liuti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Strumento musicale della famiglia dei liuti' è 'Mandola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANDOLA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Mandola? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Mandola.

Perché la soluzione è Mandola? La mandola è uno strumento musicale a corde, appartenente alla famiglia dei liuti, simile a una piccola chitarra con quattro o cinque corsie. È molto diffusa nella musica popolare e folk, in particolare in Italia e in Sicilia, dove accompagna canti e danze tradizionali. La sua sonorità calda e melodiosa arricchisce le esecuzioni musicali di autenticità e colore locale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:È simile al liutoStrumento a corde della famiglia dei liutiStrumento musicale dalle corde colorateStrumento musicale con quattro corde

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Strumento musicale della famiglia dei liuti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

L Livorno

A Ancona

N U G S N S I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GUINNESS" GUINNESS

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.