Il ricovero per le pecore

Sostantivo

Curiosità su: L'ovile è uno spazio recintato o un edificio utilizzato per l'allevamento delle pecore. Gli animali possono essere allevati all'aperto o al chiuso; in quest'ultimo caso al fabbricato è annesso un recinto esterno, dove le pecore possono passeggiare e prendere aria. Gli ovili sono comparsi già nell'antichità e consistevano in recinti o in edifici in pietra (generalmente a secco) dove gli animali venivano ricoverati di notte o durante la stagione invernale. Gli ovili moderni sono costituiti da uno o più edifici divisi in vari reparti, dove gli animali sono suddivisi in gruppi omogenei: arieti, pecore gravide, pecore in allattamento, agnelli all'ingrasso. Negli allevamenti di ovini da latte è presente anche la sala mungitura. Di solito gli animali sono alloggiati in recinti o box disposti su due file contrapposte e separate da una corsia centrale per il foraggiamento; dietro i recinti vi sono corridoi di smistamento, per condurre le pecore alla sala mungitura.

ovile ( approfondimento) m sing (pl.: ovili)

(zootecnica) (architettura) fabbricato rurale per il riparo di pecore e capre (senso figurato) posto in cui si è venuti al mondo o si è vissuto per tanto tempo

Sillabazione

o | vì | le

Pronuncia

IPA: /o'vile/

Etimologia / Derivazione

dal latino ovile neutro che deriva da ovis cioè "pecora"

