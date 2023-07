Il verso delle pecore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il verso delle pecore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BE - BELATO

Significato/Curiosità : Il verso delle pecore

Il belato è il verso caratteristico delle pecore. Si tratta di un suono distintivo, simile a un "bè bè", emesso dalle pecore per comunicare tra di loro e con il loro ambiente circostante. Il belato può variare in tono e intensità a seconda del contesto e delle emozioni dell'animale. Le pecore utilizzano il belato per segnalare il loro stato emotivo, come il bisogno di cibo, acqua o attenzione, oppure per stabilire la loro posizione all'interno del branco. Il belato è un mezzo essenziale di comunicazione per le pecore e svolge un ruolo importante nella loro vita sociale e comportamentale.

