Può essere punito con la detenzione

Sostantivo

Curiosità su: Il reato, in diritto, è un comportamento che la legge espressamente punisce con una sanzione particolarmente afflittiva, denominata "sanzione penale" (principio di tassatività). Tecnicamente, il reato è un fatto umano (commissivo od omissivo) vietato dall'ordinamento giuridico di uno Stato, alla cui realizzazione consegue una sanzione penale. Esso rientra nella più ampia categoria dell'illecito. Secondo alcuni autori il reato si scompone in un elemento oggettivo e in uno soggettivo (teoria della bipartizione), secondo altri in fatto tipico, antigiuridico, colpevole (teoria della tripartizione); una dottrina minoritaria lo considera invece formato da quattro elementi: fatto umano, antigiuridico, colpevole, punibile. Nella maggior parte degli ordinamenti, i reati vengono classificati in due o tre categorie a seconda della gravità. Il codice penale italiano attualmente in vigore (codice Rocco) all'art. 39 distingue due diversi tipi di reato: il delitto, punito con la pena dell'ergastolo, della reclusione o della multa) e la contravvenzione (la cui pena può essere arresto e ammenda).

reato ( approfondimento) m sing (pl.: reati)

(diritto) atto contrario alla legge di uno stato e punibile con una pena apologia di reato: persistente accanimento in uno o più crimini e talvolta con struttura organizzata a tal fine

Sillabazione

re | à | to

Pronuncia

IPA: /re'ato/

Etimologia / Derivazione

dal latino reatus cioè "condizione di accusato"

Sinonimi

(diritto) crimine, delitto, misfatto, illecito, trasgressione, infrazione, misfatto, trasgressione, colpa

Contrari