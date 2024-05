Può essere edificabile e commerciale

Sostantivo

Curiosità su: L'area è la misura dell'estensione di una regione bidimensionale di uno spazio, ovvero la misura dell'estensione di una superficie. Come per le altre misure di natura geometrica, per la precisione si dovrebbe distinguere fra la regione bidimensionale (insieme di punti) e la sua area (valore numerico associato alla precedente). Spesso però nel parlare comune, ma anche in esposizioni scientifiche, il termine area e il termine superficie vengono usati indifferentemente.

area ( approfondimento) f sing (pl.: aree)

spazio limitato di terra (matematica) (geometria) (fisica) superficie piana compresa da un perimetro misura di qualsiasi superficie piana

Sillabazione

à | rea

Pronuncia

IPA: /'area/

Etimologia / Derivazione

dal latino area cioè aia

Sinonimi

parte, località regione, sezione, spazio, superficie, terreno, territorio, zona

ambito, campo, raggruppamento, schieramento, settore

Contrari

complesso, insieme, totalità, tutto

Parole derivate