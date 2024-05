Può essere diviso in scompartimenti

Sostantivo

Curiosità su: Il vagone dell'armistizio o vagone di Compiègne era il vagone ferroviario in cui furono firmati sia l'armistizio di Compiègne dell'11 novembre 1918 che quello del 22 giugno 1940. Dall'estate 1918 era divenuto la carrozza personale del comandante supremo delle forze dell'Intesa, maresciallo di Francia Ferdinand Foch e fu successivamente esposto nei musei francesi. Dopo il crollo della Francia nel giugno 1940, Adolf Hitler fece riportare il carro nel luogo esatto della firma del 1918 per ripetere la cerimonia, questa volta con la Germania vittoriosa. Il vagone fu trasferito in Germania nel 1944 e molto probabilmente fatto saltare in aria dalle Schutzstaffel nel 1945.

vagone m sing (pl.: vagoni)

(meccanica) (tecnologia) (ingegneria) ciascuna delle cabine ferroviarie trainate dalla locomotiva e destinate al trasporto delle merci o dei passeggeri

Sillabazione

va | gò | ne

Pronuncia

IPA: /va'gone/

Etimologia / Derivazione

dal francese wagon, adattamento dall’inglese wagon o waggon, a sua volta dall'olandese wagen

Sinonimi

carrozza, carro, vettura

vagonata

(iperbole) grande quantità

grande quantità (senso figurato) (di persona) grassone, ciccione, armadio, elefante, balena

Contrari

stecchino, fuscello, acciuga

Parole derivate

vagonata

Alterati