Si può dare solamente al re

Locuzione nominale

Curiosità su: Scacco matto (frequentemente abbreviato in matto) è una situazione del gioco degli scacchi (e di altri giochi da tavolo derivati dal chaturanga) nel quale il re di uno dei giocatori è posto sotto diretto attacco (scacco) e tale giocatore non ha la possibilità di effettuare alcuna mossa legale, ovvero non ha modo di rimuovere la minaccia di cattura immediata da parte dell'avversario. Dare scacco matto è l'obiettivo primario del gioco degli scacchi e la partita termina con la vittoria del giocatore che riesce a porre in questa condizione il re avversario. Nella pratica, tuttavia, il giocatore esperto solitamente abbandona il gioco prima di essere effettivamente nella condizione di scacco matto, arrendendosi usualmente nel momento in cui diventa palese il fatto che lo svantaggio è ormai irrecuperabile. Tra giocatori professionisti è infatti considerato scortese continuare a giocare in una situazione completamente senza speranza.

scacco matto m (pl.: scacchi matti)

(scacchi) mossa conclusiva, in cui re è posto sotto scacco senza che possa fuggire in un'altra casa, interporre un pezzo tra sé e il pezzo che dà scacco né catturare quest'ultimo dare scacco matto

Sillabazione

scàc | co màt | to

Etimologia / Derivazione

dall’arabo-persiano (shah) mat «(il re) è morto»