La Soluzione ♚ Lui sì che può dare un ordine al capo La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : PETTINE

Curiosità su Lui si che puo dare un ordine al capo: Il pettine è un utensile che direziona i capelli per ordinarli e toglierne i nodi. È costituito da una base dalla quale partono sottili elementi perpendicolari detti "denti". I denti non sono in numero predeterminato: a seconda della distanza, del numero e dello spessore dei denti, il pettine può essere più o meno adatto a determinati tipi di capello e tipi di capigliatura.

Altre Definizioni con pettine; dare; ordine; capo; Riordina le chiome; Scioglie i nodi coi denti; Ha i capelli fra i denti; Equipaggiare dare; Dare alla luce; Non dare il voto; Se si varia il loro ordine il prodotto non cambia; Figura retorica con la quale si inverte l ordine normale delle parole; Un ordine al reparto; Uccello nero con una placca bianca sul capo; Tratto di mare fra Capo Horn e l Antartide; L antico governatore o capo di territori balcanici;