Tali proprietari sono i latifondisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tali proprietari sono i latifondisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TERRIERI

Significato/Curiosita : Tali proprietari sono i latifondisti

Dell'isola erano di proprietà dei 282 maggiori latifondisti siciliani. fino alla riforma, alcuni latifondisti possedevano migliaia di ettari.

